Отслужившим срочникам могут продлить службу в армии из-за коронавируса

В случае отмены весеннего призыва из-за распространения коронавируса, отслуживших призывников, возможно, попросят задержаться в армии еще на несколько месяцев. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился бывший начальник пресс-службы Минобороны, полковник в отставке Виктор Баранец.
«Пока что нет четкого понимания, что будет с военными частями и недобором людей. По закону отслужившие военнослужащие должны быть уволены день-в-день и только в чрезвычайной ситуации родина может призвать их остаться в строю. Сейчас этот вариант прорабатывается в Минобороны и в Генштабе. А может и президент издаст указ, в котором попросит солдат понять ситуацию и остаться в строю на несколько „лишних“ месяцев», — заявил в беседе с URA.RU Баранец.
Возможен и другой вариант, говорит эксперт. В армии есть понятие допустимого недобора, при котором военные силы страны смогут нормально функционировать. «Всегда есть допустимый недобор. Если требуется 25-30 человек, то их может быть 20. В армии всегда есть вакантные должности. Но не исключаю, что если людей все-таки придется увольнять, армия будет вынуждена несколько месяцев поработать в сокращенном составе», — предполагает Баранец.
Как будет развиваться ситуация с коронавирусом нельзя предугадать, однако, в случае неблагоприятного развития событий призыв могут перенести на три-четыре недели. «Буквально вчера Шойгу сказал, что Минобороны пока не принимает решение об отмене призыва. В этой ситуации целый пасьянс возможностей и вероятных исходов, но известно, что Минобороны изменит сроки призыва если их действительно вынудит ситуация», — заключил Баранец.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что сроки весеннего призыва на срочную службу не будут изменяться из-за распространения коронавируса и пройдут в сроки, установленные законом. При этом в Кремле говорили, что рассмотрят вопрос о переносе призыва из-за инфекции.
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