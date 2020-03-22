22 марта 2020

Кризис: последние новости на 22 марта. Что нужно успеть купить, Россия ограничивает авиасообщение, автомобилисты пересядут на дешевые машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Кризис в Югре. Ханты-Мансийск, касса, кассир
Аналитики рассказали, что необходимо успеть купитьФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Сегодня, 22 марта, Россия ограничивает авиасообщение с другими странами из-за коронавируса. Ранее сообщалось, что объемы продаж авиабилетов и без этого рухнули в несколько раз, а теперь ситуация станет еще сложнее. Аналитики ждут, что в связи с этим вырастут центы на билеты.

Россияне не должны потерять рабочие места из-за глобального кризиса и коронавируса. По мнению председателя Союза сыроваров России Олега Сироты, власти смогут минимизировать риски для национальной экономики, в частности — для частного бизнеса.

Однако ослабление рубля спровоцирует внутреннюю инфляцию и рост цен, в связи с этим россиянам уже сейчас стоит определиться с дорогостоящими покупками. В этих условиях хорошим инвестиционным вложением может стать недвижимость. А вот с покупкой автомобиля и техники торопиться не стоит.

В свою очередь автоэксперты предрекают, что россиянам придется пересаживаться на машины более низкого класса и обратить внимание на отечественный автопром. Это произойдет из-за того, что зарубежные автомобили подорожают на фоне ухудшения экономической ситуации в стране и в мире.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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