Что купить в кризис, пока цены не взлетели

Текущая экономическая ситуация с ослаблением рубля приведет к внутренней инфляции и росту цен. Хорошим инвестиционным вложением может стать недвижимость. А вот торопиться покупать автомобили и технику не стоит. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляков.
«Дорожать будет все. Товары первого спроса — активнее всего. Цены вырастут на автомобили, квартиры, бытовую и электронную технику, продукты», — сказал Беляков. Он отметил: сейчас люди стремятся успеть купить вещи по старым ценам, что понятно. Те, кто располагают серьезными средствами, может спокойно покупать недвижимость в качестве инвестиционного объекта — это хорошее вложение. Можно также сделать ремонт, пока строительные материалы не подорожали.
«Другое дело — покупка машин. Да, они взлетят в цене, но этот товар надо покупать только, если он необходим. Как только вы купите машину и выйдете за пределы автосалона, ваш автомобиль будет стоить дешевле на 10-15%», — отметил эксперт. Такая же ситуация с бытовой и электронной техникой.
«Что касается продуктов, которые сметают из-за пандемии коронавируса, на мой взгляд, их покупать в огромном количестве не стоит — на всю жизнь не запастись, а выигрыш в цене мизерный», — добавил он.
Экономист также уточнил, что в обозримом будущем рубль не вернется к прежним значениям.
Цены на нефть обвалились в результате выхода России из сделки со странами ОПЕК. Из-за чего курс рубля по отношению к доллару и евро значительно ослаб — рубль обрушился до четырехлетних минимумов. Банк России для поддержки экономики страны решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 6%, пишет агентство Nation News. Глава «Роснефти» Игорь Сечин прогнозирует возврат стоимости нефти с текущих 27-28 долларов за баррель до 60 долларов в течение этого года.