МВД разрабатывает план действий на случай закрытия Москвы

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Заседание правительства области. Курган, мвд, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
Проект плана должны подготовить к 31 мартаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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МВД подготовит план на случай закрытия въезда в Москву и введения в столице комендантского часа. Соответствующее поручение издал глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов.

В соответствии с поручением, проект плана об охране общественного порядка в условиях распространения инфекции должен быть разработан до 31 марта. «Об этом говорится в распоряжении генерал-лейтенанта полиции, которое было разослано в четверг, 19 марта, руководству подразделений полиции Москвы», — пишет РБК, уточняя, что копия документа есть в распоряжении редакции, ее подлинность подтвердили сразу несколько источников.

МВД будет разрабатывать план действий на случай ограничения въезда и выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения комендантского часа. В документе отмечается, что Баранов поручил разработать формирование резерва с привлечением Нацгвардии и Московской городской народной дружины.

Кроме того, предполагается, что для организации комендантского часа могут быть привлечены сотрудники Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Также в документе идет речь об обеспечении сотрудников личного состава ГУ МВД по Москве противоэпидемическими средствами индивидуальной защиты.

В пресс-службе московского управления МВД заявили, что ГУВД обязано проработать все организационные мероприятия в соответствии с законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» для рационального расчета сил и технических средств.

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