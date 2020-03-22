МВД разрабатывает план действий на случай закрытия Москвы

МВД подготовит план на случай закрытия въезда в Москву и введения в столице комендантского часа. Соответствующее поручение издал глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов.
В соответствии с поручением, проект плана об охране общественного порядка в условиях распространения инфекции должен быть разработан до 31 марта. «Об этом говорится в распоряжении генерал-лейтенанта полиции, которое было разослано в четверг, 19 марта, руководству подразделений полиции Москвы», — пишет РБК, уточняя, что копия документа есть в распоряжении редакции, ее подлинность подтвердили сразу несколько источников.
МВД будет разрабатывать план действий на случай ограничения въезда и выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения комендантского часа. В документе отмечается, что Баранов поручил разработать формирование резерва с привлечением Нацгвардии и Московской городской народной дружины.
Кроме того, предполагается, что для организации комендантского часа могут быть привлечены сотрудники Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Также в документе идет речь об обеспечении сотрудников личного состава ГУ МВД по Москве противоэпидемическими средствами индивидуальной защиты.
В пресс-службе московского управления МВД заявили, что ГУВД обязано проработать все организационные мероприятия в соответствии с законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» для рационального расчета сил и технических средств.
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