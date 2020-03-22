Семья главного «вора в законе» России заболела коронавирусом

Жена и сын Шакро Молодого заразились COVID-19
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Семья главного российского «вора в законе» Захария Калашова, более известного как Шакро Молодого, заболела коронавирусом. Заразились COVID-19 его жена и 15-летний сын.
«Тест на китайскую заразу показал положительный результат у супруги авторитета, Марины Гольдберг и его 15-летнего сына — Даниила Калашова», — сообщает проект Mash.
В настоящий момент родные криминального авторитета самоизолировались в особняке Калашова-старшего на Николиной горе, но скоро их госпитализируют. Сам Шакро Молодой с 2018 года отбывает срок в размере девяти лет и десяти месяцев за вымогательство, пишет агентство Nation News.
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