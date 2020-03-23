22 марта 2020

В Кремле оценили возможный переход Путина на удаленную работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин пока не будет переходить на удаленную работуФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Кремле пока не рассматривают вариант с переходом президента России Владимира Путина на удаленную работу из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да нет. Пока все в рабочем графике, — цитирует Пескова Lenta.ru.

Ранее Песков рассказал, что глава государства не будет проходить тест на китайский вирус, поскольку у него нет симптомов. «Владимир Путин прекрасно себя чувствует», — заявил тогда его пресс-секретарь.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в Россия выявлено 367 человек, инфицированных коронавирусом. 191 зараженный находится в Москве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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