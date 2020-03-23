В Кремле оценили возможный переход Путина на удаленную работу

Владимир Путин пока не будет переходить на удаленную работу
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Кремле пока не рассматривают вариант с переходом президента России Владимира Путина на удаленную работу из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да нет. Пока все в рабочем графике, — цитирует Пескова Lenta.ru.
Ранее Песков рассказал, что глава государства не будет проходить тест на китайский вирус, поскольку у него нет симптомов. «Владимир Путин прекрасно себя чувствует», — заявил тогда его пресс-секретарь.
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в Россия выявлено 367 человек, инфицированных коронавирусом. 191 зараженный находится в Москве.