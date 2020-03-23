22 марта 2020

Раскольник Филарет назвал коронавирус карой за однополые браки

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , священник, алтарь, вера, религия, православие
Раскольник Филарет считает гомосексуальные отношения причиной коронавирусаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Причина распространения коронавируса — геи и однополые браки. Такое мнение высказал бывший предстоятель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

Священник считает, что пандемия китайской инфекции стала карой за гомосексуальные отношения. «Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса», — заявил раскольник Филарет в эфире украинского «4 канала».

Священнослужитель в рамках интервью назвал гомосексуализм злом. Филарет добавил, что бог, согласно Библии, сжег города Содом и Гоморру за грехи их жителей, среди которых было и распутство.

Позже заявления Филарета оценил доктор медицинский наук и богослов Федор Кондратьев. Эксперт отметил, что между гомосексуальными отношениями и коронавирусом нет никакой связи. «. Это дает возможность автору [слов] лишний раз пропиариться. Хотя непонятно зачем», — приводит слова Кондратьева «Комсомольская правда».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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