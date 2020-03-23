Правительство сократило срок согласования мер против коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом правительство решило ускорить бюрократические процедуры. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«Теперь подготовка документов о мерах по противодействию эпидемии будет занимать не более суток, а их согласование — максимум четыре часа», — приводит информацию из документа газета «Известия». При этом, как отмечает издание, число поручений увеличивается пропорционально распространению китайской инфекции.
Так, только план действий, касающийся поддержки экономики РФ, включает в себя 54 пункта, по каждому из которых установлен жесткий дедлайн. «В частности, это обеспечение товарами первой необходимости населения, помощь отраслям», — уточняет издание.
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в России количество заболевших коронавирусом достигло отметки в 367 человек.