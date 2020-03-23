22 марта 2020

Евросоюз может закрыть границы на два года

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы у консульства Франции. Екатеринбург, флаг евросоюза, флаг франции
В Чехии прогнозируют, что границы стран-участниц ЕС могут закрыть на два годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Границы стран, являющихся участницами Евросоюза, могут остаться закрытыми в течение двух ближайших лет из-за распространения коронавируса. Такое мнение высказал председатель кризисного штаба Чехии, замглавы Минздрава, эпидемиолог Роман Прымула.

Чиновник подчеркнул, что ситуация будет зависеть от распространения коронавируса по континенту. «Закрытие границ и связанные с этим ограничения поездок по Европе могут растянуться на предстоящие один-два года», — приводит слова эпидемиолога РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что ситуация в европейских государствах превращается в неприятную тенденцию. По мнению Прымулы, странам понадобятся месяцы для того, чтобы улучшить обстановку.

Представитель ведомства также добавил, что меры, которые Прага использовала для борьбы с коронавирусной инфекцией, должны дать результат, однако его не следует ожидать до второй половины апреля. При этом Прымула уверен, что избавить Чехию от новой волны эпидемии позволит запрет на массовый въезд в страну жителей Италии, Франции, Германии и Испании, где находится большое количество заболевших.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в Чехии коронавирусом заразились 1120 человек. Погиб один пациент.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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