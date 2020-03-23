Евросоюз может закрыть границы на два года

Границы стран, являющихся участницами Евросоюза, могут остаться закрытыми в течение двух ближайших лет из-за распространения коронавируса. Такое мнение высказал председатель кризисного штаба Чехии, замглавы Минздрава, эпидемиолог Роман Прымула.
Чиновник подчеркнул, что ситуация будет зависеть от распространения коронавируса по континенту. «Закрытие границ и связанные с этим ограничения поездок по Европе могут растянуться на предстоящие один-два года», — приводит слова эпидемиолога РИА «Новости».
Политик подчеркнул, что ситуация в европейских государствах превращается в неприятную тенденцию. По мнению Прымулы, странам понадобятся месяцы для того, чтобы улучшить обстановку.
Представитель ведомства также добавил, что меры, которые Прага использовала для борьбы с коронавирусной инфекцией, должны дать результат, однако его не следует ожидать до второй половины апреля. При этом Прымула уверен, что избавить Чехию от новой волны эпидемии позволит запрет на массовый въезд в страну жителей Италии, Франции, Германии и Испании, где находится большое количество заболевших.
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в Чехии коронавирусом заразились 1120 человек. Погиб один пациент.