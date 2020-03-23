Украинские танки понравились американцам больше российских

Украинский танк отличается эффективной динамической защитой и современной системой вооружения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Советский танк Т-80 является самой быстрой и мощной машиной с газотурбинным двигателем, но по топливной эффективности его превосходит украинская модификация с дизельной силовой установкой. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

«Дизельный [украинский] Т-80 за счет меньшей прожорливости выглядит более предпочтительным вариантом», — цитирует сообщение портал «Утро.ру». Также автор материала считает, что российскому танку при боях в городе будет мешать слишком длинная пушка.

При этом у Т-80 есть свои плюсы. Этот танк может завестись при низких температурах, так как он оснащен 1250-сильным двигателем. Помимо этого машина обладает хорошей защитой. У танка отличная система вооружения и экономичность. Украинская модификация танка отличается эффективной динамической защитой и современной системой вооружения. Однако пока что этой машины произведено только 10 экземпляров.