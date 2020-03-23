Курганские врачи вернулись из Таиланда и вышли на работу

Врачи в Курганской области не ушли на карантин после возвращения из-за границы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Зауралье главный врач Шадринской больницы скорой медицинской помощи Вячеслав Лазарев и его жена Антонина Лазарева, которая работает гинекологом в этой же больнице, после возвращения из Таиланда не отправились на самоизоляцию. Информацию URA.RU рассказал источник из числа местных жителей Шадринска.

«Пока [директор департамента здравоохранения Лариса] Кокорина призывает всех сидеть дома по возвращении из-за границы, главврач Шадринской больницы [Вячеслав Лазарев] и его жена [Антонина Лазарева] вернулись из Таиланда и не посадили себя на карантин, сразу вышли на работу. А сколько через них людей проходит ежедневно», — поделился мнением шадринец.

По мнению источника, размещенные на странице в соцсети Лазаревой фотографии с побережья, вполне можно считать доказательством заграничного отдыха. Изображения датированы 16 марта, на фото — супружеская пара. В подписи фигурирует геоссылка «Остров Баунти, Таиланд».

О том, что медики вышли на работу можно сделать вывод по открытой записи на прием. На сайте poliklinika45.ru пациенты к Лазаревой записаны, начиная с 26 марта.

В разговоре с URA.RU Вячеслав Лазарев уточнил, что из Таиланда они вернулись 7 марта. «На тот момент ограничения и карантина по данной стране не было. После возвращения я находился в отпуске. Измеряли температуру тела у себя и у детей», — пояснил Лазарев. Он добавил, что все необходимые меры самоконтроля семья предпринимала. Обращения были по телефонам горячей линии.

В Зауралье выявлен первый подтвержденный случай коронавируса COVID-19. Диагноз поставлен девочке, вернувшейся из Испании. Контактные лица выявлены — все сдали анализы и находятся на больничных, соблюдают карантин. Ответы на вопросы о коронавирусе жители региона могут получить в рабочие дни с 8 до 17 часов по телефону 46-16-65. И круглосуточно — по телефону 25-03-03.

Обновлено в 11:48: В департаменте здравоохранения URA.RU прокомментировали, что оба врача своевременно, по приезду, уточнили в Роспотребнадзоре о самоизоляции, на тот момент такой необходимости не было. «В соответствии с постановлением № 7 главного санитарного врача РФ с 18 марта 2020 года все граждане, вернувшиеся из-за границы Российской Федерации должны находиться под карантином», — отметили в департаменте. Тем не менее, ежедневно в течение 14 дней все члены семьи измеряли температуру. Состояние у всех нормальное, добавили в ведомстве.