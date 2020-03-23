Мэра Кунгура Сергея Гордеева принудительно отправят на карантин из-за коронавируса, сообщили URA.RU источники, знакомые с ситуацией. Гордеев вернулся из ОАЭ и хотел выйти на работу, но глава региона Дмитрий Махонин выступает против этого.
«Поскольку он [Гордеев] нарушил запрет губернатора на поездки чиновников за границу во время эпидемии коронавируса, то, видимо, встанет вопрос об уходе Гордеева в отставку», — сообщил URA.RU инсайдер. Он пояснил, что Гордеев вернулся из ОАЭ в выходные и хотел в 23 марта выйти на работу, но ему не разрешили это сделать. Сообщается, что Гордееву предложат добровольно уйти в отставку.
В пресс-службе мэрии Кунгура данную информацию не смогли оперативно прокомментировать, пояснив, что Гордеева 23 марта на работе еще не видели. В пресс-службе Махонина подтвердили URA.RU о намерении главы региона принудительно отправить Гордеева на карантин.
URA.RU рассказывало, что Гордеев улетел на отдых в Эмираты 16 марта. Это произошло после того, как глава Прикамья Махонин ввел в регионе режим повышенной готовности и рекомендовал чиновникам воздержаться от поездок.