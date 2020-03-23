Падение цен на нефть помогло другому российскому продукту

Цена на пшеницу достигла своего исторического максимума Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Резкое падение рубля и высокие цены на российскую нефть оказались выгодными для фермеров в РФ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет отраслевой аналитической компании «Совэкон».

«За неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке взлетела на тысячу рублей и достигла почти 13,3 тысяч рублей за тонну», — говорится в материале. Отмечается, что это самый высокий уровень цен на пшеницу за всю историю.

Такое изменение в ценах уже негативно восприняли экспортеры. При этом ожидается продолжение роста цен внутри России, передает телеканал 360. Директор «Совэкона» Андрей Сизов предполагает, что подорожание зерна на внутреннем рынке может привести к усилению давления на Минсельхоз со стороны основных потребителей, мукомолов и животноводов с целью введения каких-либо ограничений.

Цены на российскую нефть упали после выхода РФ из сделки со странами ОПЕК. Это привело к падению курса рубля. В начале новой недели, по состоянию на 23 марта, цены на нефть снизились на 8-9% до 21,32 доллара за баррель.