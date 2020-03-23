Все школы России закрылись на карантин из-за коронавируса

Российские школьники, которые с 23 марта отправились на весенние каникулы, останутся дома до 12 апреля включительно. Такие меры приняты из-за коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства просвещения.
«С 23 марта до 12 апреля включительно все российские школы переходят на режим каникул или дистанционные формы обучения», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В Минпросвещения отметили, что во время длительных каникул школы будут открыты, чтобы родители учеников начальной школы, которые не могут оставить детей дома одних, могли привести их в учебные заведения.
Ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что каникулы для школьников продлят до 12 апреля. Однако для учеников будет организовано дистанционное обучение, чтобы они не отстали от программы, напоминает «Утро.ру».
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