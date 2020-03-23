На Урале из-за коронавируса выросла продажа гречки на сотни процентов

Продажа гречки выросла на 327 процентов
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
На 327% выросла продажа гречки в Свердловской области из-за эпидемии коронавируса. В начале марта некоторые граждане, поддавшись панике, начали скупать продукты, сообщает СКБ контур.
«В Свердловской области продажи начали расти 9 марта, а к 18 марта выросли на 327%. Стоимость одной упаковки крупы в среднем выросла на 30%. При этом продажи мяса упали на 20%», — сообщает PR-служба СКБ контур.
При этом продажа антисептиков выросла на 107% по сравнению с первой половиной марта 2019 года. Медицинские маски стали покупать втрое чаще, чем за тот же период в прошлом году. Цена масок выросла до 15 рублей.
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