На Ямале выросло число госпитализированных из-за коронавируса

Медики в специальных костюмах могут посещать квартиры ямальцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число госпитализированных из-за коронавируса на Ямале превысило 20 человек, сообщает оперативный штаб по мониторингу и профилактике распространения инфекции в регионе. За минувшие выходные также выросло число ушедших на больничный в режим самоизоляции.

По информации оперштаба, на утро 23 марта «21 человек на госпитализации, 302 на карантине в режиме самоизоляции». Уточняется, что 56 человек числится снятыми с карантина по истечении срока наблюдения.

Число госпитализированных и самоизолировавшихся превышает указанное в прошлой сводке. Еще в пятницу в больницах находилось 17 человек, а на самоизоляции — 160 человек.

Между тем, окружной депздрав по всем информационным каналам предупредил ямальцев: врачи в специальной одежде посещают на дому больных и самоизолировавшихся после возвращения из-за границы. В случае, если у кого-то возникают на этот счет сомнения, всегда можно позвонить на телефоны медучреждений и их руководителей, указанные на сайтах.

Ранее URA.RU рассказывало, что режим повышенной готовности действует на Ямале уже неделю. Согласно постановлению губернатора Дмитрия Артюхова, учебные заведения были досрочно распущены на каникулы, культурные и спортивные массовые мероприятия отменены, а возвращающимся из поездок гражданам рекомендовано уходить на самоизоляцию. Для информирования населения созданы специальные каналы «Коронавирус. Оперштаб ЯНАО» в Telegram и Viber.