22 марта 2020
20 марта 2020
19 марта 2020

На Ямале выросло число госпитализированных из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Крематорий. Оцепление. Курган , химзащита, защитный костюм, оперативный штаб, биостоп
Медики в специальных костюмах могут посещать квартиры ямальцевФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число госпитализированных из-за коронавируса на Ямале превысило 20 человек, сообщает оперативный штаб по мониторингу и профилактике распространения инфекции в регионе. За минувшие выходные также выросло число ушедших на больничный в режим самоизоляции.

По информации оперштаба, на утро 23 марта «21 человек на госпитализации, 302 на карантине в режиме самоизоляции». Уточняется, что 56 человек числится снятыми с карантина по истечении срока наблюдения.

Число госпитализированных и самоизолировавшихся превышает указанное в прошлой сводке. Еще в пятницу в больницах находилось 17 человек, а на самоизоляции — 160 человек.

Между тем, окружной депздрав по всем информационным каналам предупредил ямальцев: врачи в специальной одежде посещают на дому больных и самоизолировавшихся после возвращения из-за границы. В случае, если у кого-то возникают на этот счет сомнения, всегда можно позвонить на телефоны медучреждений и их руководителей, указанные на сайтах.

Ранее URA.RU рассказывало, что режим повышенной готовности действует на Ямале уже неделю. Согласно постановлению губернатора Дмитрия Артюхова, учебные заведения были досрочно распущены на каникулы, культурные и спортивные массовые мероприятия отменены, а возвращающимся из поездок гражданам рекомендовано уходить на самоизоляцию. Для информирования населения созданы специальные каналы «Коронавирус. Оперштаб ЯНАО» в Telegram и Viber.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

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