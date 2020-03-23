22 марта 2020
21 марта 2020
20 марта 2020

В Зауралье опасного больного заставили лечь в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница скорой медицинской помощи. Курган, коридор, каталка, носилки, бсмп, больница
Больного признали потенциально опасным для людейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Мишкинского района (Курганская область), страдающего заразной формой туберкулеза, принудительно отправили на лечение. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что прокурор района направил иск «о принудительной госпитализации местного жителя в медицинское противотуберкулезное учреждение для обследования и лечения». Суд удовлетворил требования и обратил решение к немедленному исполнению.

Житель Мишкинского района состоял на учете в противотуберкулезном кабинете, но не являлся на прием и не лечился. При этом он посещал общественные места, из-за чего был потенциально опасным для окружающих.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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