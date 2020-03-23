В Зауралье опасного больного заставили лечь в больницу

Больного признали потенциально опасным для людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Мишкинского района (Курганская область), страдающего заразной формой туберкулеза, принудительно отправили на лечение. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что прокурор района направил иск «о принудительной госпитализации местного жителя в медицинское противотуберкулезное учреждение для обследования и лечения». Суд удовлетворил требования и обратил решение к немедленному исполнению.

Житель Мишкинского района состоял на учете в противотуберкулезном кабинете, но не являлся на прием и не лечился. При этом он посещал общественные места, из-за чего был потенциально опасным для окружающих.