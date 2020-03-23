Жительница Урала, которая после Италии пряталась от врачей и полиции, сдала тест на коронавирус

Женщина сдала тест, результат отрицательный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Миасса, которая после прибытия из Италии, скрывалась от врачей и полиции, сдала тест на коронавирус. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области, результат отрицательный.

«Тест она сдала 20 марта, результат отрицательный», — уточнили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что уже к 16 марта женщина сдала анализ, но как потом выяснилось, к тому времени полиции так и не удалось ее найти.

Жительница Миасса летела из Милана (Италия) в Москву одним самолетом, на борту которого находился больной коронавирус. После того, как диагноз подтвердился, ей сообщили, что необходимо сдать тест на заболевание. Женщина отказалась это делать, Роспотребнадзор через суд добился решения о принудительной госпитализации, но и после этого она скрывалась от врачей и полиции. После того, как истек срок первого решения, Роспотребнадзор подал второй иск и выиграл дело.

На сегодняшний день в области подтвержден, после получения результатов теста из центра «Вектор», один случай заболевания коронвирусом. Юноша, побывавший в Испании, находится в инфекционном центре в Миассе. Еще у троих жителей Челябинска подозревается коронавирус, результаты из Новосибирска должны поступить 24 марта.