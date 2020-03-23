У трех челябинцев первый тест на коронавирус дал положительный результат

У трех жителей Челябинска первые тесты на коронавирус дали положительный результат. Сейчас ожидаются результаты последнего исследования, которое проводится в новосибирском центре «Вектор», сообщил URA.RU пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.
«У трех жителей Челябинска первый тест на коронавирус дал положительный результат», — сказал чиновник. По его словам, теперь ожидается последнее подтверждение диагноза из центра вирусологии и биотехники «Вектор» в Новосибирске.
В субботу губернатор Алексей Текслер заявил о первом случае заражения коронавирусом в регионе. Молодой человек из Миасса заболел по возвращению из отпуска в Испании.
18 марта губернатор Алексей Текслер ввел режим повышенной готовности. До 10 апреля запрещены мероприятия с числом участников более 50 человек. Остановлена работа театров, музеев и концертных залов. С 23 марта вузы области переходят на дистанционное обучение, у школьников начались каникулы, после чего они будут работать в режиме свободного посещения.
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