22 марта 2020
21 марта 2020
20 марта 2020

У трех челябинцев первый тест на коронавирус дал положительный результат

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Челябинск, минздрав, медицина, врачи, скорая помощь, маска медицинская, врач, медик
В Челябинске еще три случая заболевания коронавирусомФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У трех жителей Челябинска первые тесты на коронавирус дали положительный результат. Сейчас ожидаются результаты последнего исследования, которое проводится в новосибирском центре «Вектор», сообщил URA.RU пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.

«У трех жителей Челябинска первый тест на коронавирус дал положительный результат», — сказал чиновник. По его словам, теперь ожидается последнее подтверждение диагноза из центра вирусологии и биотехники «Вектор» в Новосибирске.

В субботу губернатор Алексей Текслер заявил о первом случае заражения коронавирусом в регионе. Молодой человек из Миасса заболел по возвращению из отпуска в Испании.

18 марта губернатор Алексей Текслер ввел режим повышенной готовности. До 10 апреля запрещены мероприятия с числом участников более 50 человек. Остановлена работа театров, музеев и концертных залов. С 23 марта вузы области переходят на дистанционное обучение, у школьников начались каникулы, после чего они будут работать в режиме свободного посещения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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