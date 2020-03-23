Берглезов после убийства украл 20 тысяч рублей Фото: Виктор Берглезов, ОК

В Свердловском областном суде вынесен приговор 36-летнему рецидивисту Виктору Берглезову. В мае 2019 года он расстрелял бизнесмена в городе Тавде.

«Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями „убийство, сопряженное с разбоем“ и „разбой, с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего“. Суд назначил Берглезову 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. В пользу родственников убитого он должен выплатить 1.8 млн рублей компенсации», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что убийство произошло 21 мая 2019 года. Берглезов, вооруженный обрезом ружья, подкараулил 49-летнего Олега Булатова, который владеет пунктом приема металла. Берглезов прошел в кабинет директора и выстрелил ему в голову. После этого украл у него из кошелька 20 тысяч рублей и скрылся на велосипеде. Через два дня Берглезова поймали в Тюменской области, а позже этапировали в Тавду.

«Оказалось, что оружие числится в розыске за Амурской областью. Это ранее неоднократно судимый мужчина, последний срок он получил в 2002 году за целый букет преступлений: грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, насильственные действия сексуального характера. Наказание — восемь лет, отбывал срок в ИК № 2 Екатеринбурга и вышел по УДО в 2007 году», — уточнил URA.RU Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.