Инсайдер: часть бюджетников Екатеринбурга переводят на отпуска без содержания

Предполагается, что сотрудники учреждений культуры уйдут в отпуска как минимум до 12 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудников городских учреждений культуры в Екатеринбурге просят написать заявления на отпуска без содержания до 12 апреля, рассказал URA.RU источник в городской администрации. По его словам, бюджетники уходят в отпуск с сегодняшнего дня, это связано с временным приостановлением массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.

«По просьбе города [комитета культуры] директора [культурных учреждений] и работники пишут заявления на отпуска без содержания. С сегодняшнего дня до 12 апреля», — поделился собеседник агентства. В разговоре с URA.RU Екатерина Кейльман, директор ЦПКиО им. Маяковского, заявила, что ее организация работает в штатном режиме. Глава городского управления культуры Илья Марков не ответил на звонок корреспондента.

Также не удалось дозвониться до пресс-службы городской администрации.

Как писало URA.RU, ранее областные и городские власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий, в связи с чем работа учреждений культуры фактически приостановилась. Кроме того, власти Екатеринбурга с 18 марта перевели на дистанционный режим работы школы, а также учреждения дополнительного образования. При этом зарплаты сотрудников в данном случае были сохранены.

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Обновлено в 13:29: Комментируя информацию, Илья Марков заявил: «Никаких распоряжений со стороны управления культуры о принудительных отпусках сотрудников не было. Была просьба рассмотреть график работы сотрудников на время вынужденного закрытия для посетителей. Кого-то перевести на удаленку, кому-то предложить неполный рабочий день или какой-то индивидуальный график. Но действовать только в рамках Трудового кодекса и с согласия работников».

Также Марков отметил, что он «против таких решений, тем более сейчас». «Мы, наоборот, сейчас собираем информацию об упущенных внебюджетных доходах с целью принятия решений о сохранении — по возможности — средней заработной платы в наших учреждениях. Если есть конкретные случаи, мне бы хотелось о них знать и я проведу беседу с руководителем этого учреждения», — сказал чиновник.