Челябинские чиновники могут стать фигурантами уголовного дела после материала URA.RU

Силовики готовятся к возбуждении уголовных дел на заказчиков реконструкции стадиона «Центральный» в Челябинске Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Силовики готовят материалы для возбуждения двух новых уголовных дел в отношении чиновников, принявших работы по реконструкции муниципального стадиона «Центральный» в Челябинске. Как сообщил URA.RU высокопоставленный источник в правоохранительных органах, поводом послужила новость, размещенная нашим агентством.

«Отдел полиции Центрального района уже возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), фигурантами которого могут стать подрядчики. Сейчас готовятся материалы для возбуждения дел в отношении заказчиков работ — по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Основанием для возбуждения дела стала проверка материала на URA.RU, проведенная по требованию прокурора области Виталия Лопина», — сказал силовик.

Заказчиком работ выступило муниципальное бюджетное учреждение «Стадион „Центральный“». Реконструкция включала капремонт теплового пункта, и замена футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом. Ее стоимость — 52 млн рублей, из них 40 млн выделено из федерального бюджета. Планировалось провести работы с июля по ноябрь 2019 года. Однако выяснилось, что качество футбольного поля не соответствует требованиям.

После выхода соответствующей новости на URA.RU, прокурор области Виталий Лопин поручил провести проверку прокуратуре Центрального района. Ее результаты стали основанием для возбуждения дела о покушении на мошенничество. После разразившегося скандала директор «Центрального» Александр Алексеев уволился. Подрядчиком работ выступило ООО «Русэнергострой», собственником которого на тот момент был депутат гордумы Челябинска Иван Клушин.