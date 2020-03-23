Первый заместитель челябинского министра в разгар эпидемии коронавируса находится в Австралии

Яна Куприкова уехала в Австралию самостоятельно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первый замминистра экологии Челябинской области Яна Куприкова в разгар эпидемии коронавируса находится в Австралии, куда уехала в отпуск. Информацию о зарубежном отпуске Куприковой URA.RU подтвердил министр Сергей Лихачев. Он отметил, что после возвращения в Россию, ей надо будет пройти двухнедельный карантин.

«Она до отпуска уведомила, как положено, что едет за рубеж», — сообщил Лихачев. По данным URA.RU, Куприкова покинула Россию уже после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового коронавируса, но до того, как россиянам были даны рекомендации воздержаться от зарубежных поездок. С 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами. Исключение сделано только для Москвы в столицы других государств и для чартерных рейсов, которые вывозят россиян из-за рубежа.

«Куприкова поехала в Австралию самостоятельно, а не как турист. Пока нет данных, как она будет возвращаться из-за рубежа», — сообщил URA.RU источник в правительстве области. Телефон Куприковой не отвечает. Ее отпуск истекает в конце недели, 29 марта. По данным университета Джон Хопкинса (США), на данный момент в Австралии насчитывается 1676 больных коронавирусом, семь человек умерли и 119 выздоровели. Власти страны приняли решение не посылать национальную сборную на Олимпийские игры в Токио.

Лихачев и начальник ГУ лесами региона Сергей Лавров в конце февраля, начале марта побывали в Чехии. Оба прошли добровольный карантин, сдали тест на коронавирус, результат отрицательный. В самоизоляции, после поездки в Испанию, остается вице-губернатор Сергей Шаль. Как сообщил Шаль URA.RU, он чувствует себя хорошо, тест на коронавирус сдаст 23 марта.