22 марта 2020

Свердловский губернатор отказывается от встреч из-за эпидемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве с губернаторами по ВКС. Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатор поставит задачи мэрам в режиме видеоконференцсвязиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев значительно сократил число личных встреч и отказался от посещения массовых мероприятий, следует из графика главы региона.

Лично он планирует посетить только заседание правительства (которое будет перенесено в ситуационный центр, расположенный в резиденции губернатора) и заседания штаба по коронавирусу во вторник и в пятницу.

В режиме видеоконференцсвязи пройдет и совещание с главами — URA.RU рассказывало, что мероприятие должно было пройти в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и в нем должны были принять участие 2000 депутатов муниципальных дум. Участникам планировали рассказать о том, как необходимо агитировать за одобрение поправок в Конституцию в ходе голосования 22 апреля.

Для сравнения, неделей ранее у губернатора было более 5 личных встреч, в том числе прием глав городов. В департаменте информполитики губернатора не ответили на звонок URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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