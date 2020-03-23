Свердловский губернатор отказывается от встреч из-за эпидемии коронавируса

Губернатор поставит задачи мэрам в режиме видеоконференцсвязи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев значительно сократил число личных встреч и отказался от посещения массовых мероприятий, следует из графика главы региона.

Лично он планирует посетить только заседание правительства (которое будет перенесено в ситуационный центр, расположенный в резиденции губернатора) и заседания штаба по коронавирусу во вторник и в пятницу.

В режиме видеоконференцсвязи пройдет и совещание с главами — URA.RU рассказывало, что мероприятие должно было пройти в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и в нем должны были принять участие 2000 депутатов муниципальных дум. Участникам планировали рассказать о том, как необходимо агитировать за одобрение поправок в Конституцию в ходе голосования 22 апреля.

Для сравнения, неделей ранее у губернатора было более 5 личных встреч, в том числе прием глав городов. В департаменте информполитики губернатора не ответили на звонок URA.RU.