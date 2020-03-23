Приезжих студентов высылают из Екатеринбурга из-за коронавируса

Учащихся обязали освободить общежития уже в ближайшее время Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студентов Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) и Уральского лесотехнического университета (УГЛТУ) выселяют из общежитий и отправляют в родные города до конца учебного года из-за эпидемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили учащиеся вузов.

«Общежития закрылись до 1 сентября, сказали вывозить все вещи из комнат, потому что их опечатают до осени. Все пары сделали онлайн, даже практику будем проходить на сайте универа. То есть до конца года мы на карантине», — поделилась с агентством студентка УрГЭУ. По ее словам, руководство вуза потребовало от всех иногородних студентов вернуться в родные города и до отъезда ограничить общение с преподавателями. После 30 марта, когда общежития полностью освободят, там проведут дезинфекцию.

Студентов УГЛТУ также уведомили о выселении из общежитий до конца учебного года. «Лаборатории закрыли, пары отменили, сессию обещали дистанционно. Совершенно непонятно, как они решат вопрос с практическими и полевыми занятиями», — рассказала URA.RU студентка вуза из Челябинска.

В пресс-службе УрГЭУ URA.RU заявили, что о массовом выселении студентов речи не идет: «Если есть какие-то случаи, они решаются в индивидуальном порядке». При этом там добавили, что в общежитиях действительно планируется дезинфекция, и пока неясно, как проводить ее без полного освобождения комнат. Учебные корпуса вуза уже закрыты для студентов, все учащиеся переведены на дистанционное обучение.

Получить комментарий представителей УГЛТУ URA.RU на момент публикации не удалось. Телефон приемной вуза оказался недоступен.

С 16 марта вузы Екатеринбурга начали переводить своих студентов на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. 18 марта такие меры приняли в Уральском федеральном университете (УрФУ). Дистанционная форма учебы, по данным представителей вуза, продлится до 12 апреля с возможностью продления «в зависимости от ситуации».