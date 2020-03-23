Крупнейший турсервис России назвал сроки возвращения полетов за границу

Россиянам придется почти на полгода отказаться от зарубежных поездок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Запрет на полеты из России в другие страны, введенный из-за угрозы распространения коронавируса, может продлиться до осени, прогнозируют аналитики туристического сервиса «Туту.ру». В пресс-службе компании URA.RU сообщили, что принимают особые меры в условиях кризиса на туристическом рынке.

«В целом, пока исходим из того, что ситуация с пандемией продлится минимум до осени, то есть зарубежные поездки летом пока остаются под большим вопросом, — ответили URA.RU в „Туту.ру“. — До стабилизации обстановки мы прекратили коммуникации, которые направлены на призывы путешествовать. Отключили ассортимент в турах. […] Наш контакт-центр перешел в режим повышенной нагрузки. Каждый день нам поступает несколько тысяч звонков от клиентов в связи с возвратами билетов, вопросами, как вести себя в той или иной ситуации».

Ранее URA.RU сообщало, что российские авиакомпании столкнулись с угрозой банкротств из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса нового типа. После закрытия границ у перевозчиков начали копиться огромные долги, которые невозможно покрыть за счет развития внутренних направлений. Российские власти на данный момент разрабатывают меры поддержки отрасли.

По данным на 23 марта всего в мире коронавирусом нового типа заразилось более 330 тысяч человек. Более 14 тысяч человек умерли, свыше 96 тысяч — выздоровели.