Сергей Лисовский снова будет бороться за мандат депутата, который позволит остаться сенатором еще на один срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Сергей Лисовский подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Курганскую областную думу. Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном отделении партии.

«Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования зарегистрировал Лисовского в качестве кандидата», — рассказали в пресс-службе реготделения. Выдвигаться в областную думу Лисовский намерен по округу №17 (Кетовский район). На выборах в 2015 году он также выдвигался по этому округу. Если Лисовский снова пройдет в региональный парламент, у него появится возможность сохранить за собой пост сенатора еще на один срок: окончательное решение, кого направить в Совет Федерации, должен принять новый состав облдумы.

Оргкомитет предварительного голосования «Единой России» зарегистрировал Сергея Лисовского (справа) кандидатом в облдуму Фото предоставлено пресс-службой реготделения «Единой России»

Получить оперативные комментарии Лисовского URA.RU не удалось — он не ответил на звонок корреспондента агентства. Его помощница подтвердила факт подачи документов на участие в праймериз, но за дополнительной информацией предложила обратиться к самому сенатору.

Ранее URA.RU сообщало об обостряющейся борьбе за кресло сенатора от Зауралья. В telegram-каналах появилась информация, что у Лисовского может быть гражданство Франции, но сам он это категорически отрицает, обвиняя в распространении недостоверной информации недоброжелателей. Конкурентом Лисовского в Кургане называют депутата облдумы Сергея Муратова, но сам он это отрицает.

Помимо Лисовского документы на участие в праймериз пока подали шесть человек. Среди них нет действующих депутатов облдумы. Документы будут приниматься до 5 мая.