Многие иностранные рабочие хотят покинуть РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса десятки тысяч мигрантов не могут покинуть Россию. По этой причине многие из них рискуют оказаться на нелегальном положении, рассказал URA.RU председатель комиссии совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

Трудовые мигранты регулярно выезжают из России, чтобы повидаться с родственниками или переоформить документы, необходимые для продолжения работы. Чтобы добраться домой в условиях закрытого авиасообщения, им нужно пересечь Украину (для граждан Молдавии) или Казахстан (для граждан Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана), но эти страны закрыли свои границы. Из-за этого желающие выехать мигранты застревают прямо на российской границе.

Так, 20 марта на границе с Украиной застряло несколько автобусов с гражданами Молдавии, которые хотели покинуть российскую территорию. «Это большая проблема для мигрантов. Тысячи людей зависли на границе», — пояснил Московский. По его прогнозу, «десятки тысяч мигрантов» попадут в похожую ситуацию.

При этом многие из оказавшихся в таком положении иностранцев, сами того не желая, нарушат закон. «Есть правило, по которому из 180 дней мигрант только 90 дней может находиться на территории РФ. Не имея возможности покинуть страну, мигранты будут совершать административное нарушение. А у нас за два нарушения следует обязательный запрет на въезд в РФ от трех лет», — рассказал Юрий Московский.

Эксперт предположил, что застрявших в России мигрантов можно было бы вывезти самолетами МЧС — для этого необходимы межправительственные договоренности. Но есть и другой вариант. Так, власти Узбекистана обещали организовать для своих соотечественников, желающих покинуть Россию, чартерные рейсы, рассказал агентству глава Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. Однако, как полагает правозащитник, вывезти чартерами такое количество людей невозможно.