Первые выборы во время пандемии коронавируса прошли в Пермском крае с повышенной явкой

На довыборах в Бершети явка превысила 20% Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

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Каждый пятый избиратель проголосовал на довыборах в совет депутатов Бершети (Пермский район), которые состоялись 22 марта, сообщили URA.RU в пресс-службе краевой избирательной комиссии. Это первые выборы в регионе, которые прошли после объявления в Прикамье режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

«Явка составила 20,53%. На избирательных участках проголосовали 566 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе крайзибрикома. Выборы признаны состоявшимися, замечаний и жалоб от наблюдателей не поступило. Отмечается, что на такого уровня выборах явка обычно бывает ниже, около 15-18%.

«Показатели явки сопоставимы с основными выборами (на довыборах явка обычно ниже, — прим. редакции) в совет депутатов поселения в 2013 году. Сказался качественный состав кандидатов в депутаты. Ну и, конечно, секрет немаленькой явки в том, что за поселения в Пермском районе идет борьба. И необходимо большинство оставить за представителями „Единой России“», — рассказала URA.RU директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишина. Из четырех мандатов два досталось представителям «Единой России», один — представителю «Справедливой России», один — самовыдвиженцу. Всего на четыре мандата претендовало 12 кандидатов.

Членам комиссии выдавали маски, а избиратели могли обработать руки антисептическим средством. При этом отменить проведение выборов можно только в случае введения режима чрезвычайного положения, которое может быть объявлено в соответствии с федеральным конституционным законом.

URA.RU рассказывало, что с 15 марта в Пермском крае из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. В регионе подтверждено три факта заражения, еще более тысячи человек находятся на карантине.