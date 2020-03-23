Родные уральских полицейских, осужденных за пытки подростков, требуют пересмотра приговора

Приговор экс-полицейским считают несправедливым и незаконным Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета На Урале полицейских обвинили в насилии над подростками

Родственники и друзья бывших полицейских из Каменска-Уральского, осужденных за насилие над подростками, вышли на пикет. Акция прошла перед зданием Свердловского областного суда, где вскоре состоится апелляция по данному делу. Близкие осужденных экс-силовиков требуют пересмотра приговора.

«Цель наших акций — привлечь внимание общественности и СМИ к этому судебному делу, — заявил URA.RU отец одного из осужденных Василий Половко, полковник полиции в отставке, в прошлом — преподаватель Уральского института МВД. — Мы хотим добиться справедливого приговора». По его словам, приговор каменским полицейским не только несправедлив (все они приговорены к реальному лишению свободу), но и незаконен.

«Во время судебного заседания главный потерпевший отказался от своих более ранних показаний и заявил в суде, что он намеренно оговорил обвиняемых, так был зол на сотрудников полиции, — рассказал URA.RU Половко. — При этом он пояснил суду, что большую часть показания придумал следователь Панкратьев и дал ему шпаргалку».

Однако судья, по словам Половко-старшего, не приняла новые показания потерпевшего всерьез. В тот момент, когда шел суд, парень уже был осужден по другим эпизодам (не связанным с историей о пытках). Сейчас, по данным URA.RU, он отбывает наказание в колонии №47, расположенной в Каменске-Уральском.

16 марта четверо бывших сотрудников ОП №24 были осуждены за пытки над подростками. Следствие и суд выяснили, что экс-полицейские, расследуя хищение 12600 рублей с карты пожилой женщины, четыре дня допрашивали 15-летнюю девушку и 17-летнего парня с утра до вечера, били их подушкой со спрятанными в ней тяжелыми предметами и вывозили в лес. Среди осужденных — Алексей Андреев, возглавлявший в момент событий отдел полиции.