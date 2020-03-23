В СПЧ предложили Путину отпустить заключенных из тюрем из-за коронавируса

На свободу предлагают отправить осужденных по «нетяжким» статьям Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российских заключенных, которых осудили по «нетяжким» статьям, стоит отпустить из тюрем, чтобы предотвратить распространение коронавируса. С таким обращением к президенту РФ Владимиру Путину выступила замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Я за то, чтобы всех осужденных за ненасильственные преступления отпустили. Считаю, что все нетяжкие преступления нужно амнистировать», — цитирует Меркачеву Daily Storm. Ее обращение уже поддержали некоторые члены совета — глава комиссии СПЧ по содействию ОНК Андрей Бабушкин, а также Александр Верховский, Юрий Костанов и Иван Засурский.

По ее словам, государству как минимум стоит освободить пожилых людей, которые содержатся в СИЗО и подвержены заражению больше остальных. Меркачева отмечает, что их можно было бы перевести на домашний арест до вынесения приговора.

Другие участники органа, напротив, предполагают, что в тюрьмах заключенным ничего не угрожает, поэтому в совете пока не пришли к единому мнению. Тем не менее, в СПЧ разработали поправки в закон, согласно которым президент может освобождать некоторых заключенных в чрезвычайных ситуациях.

Ранее сообщалось, что следственные изоляторы Москвы принимают недостаточно мер, чтобы предотвратить заражение заключенных коронавирусом. Работники СИЗО не измеряют им температуру и не проводят дезинфекцию помещений, несмотря на приказ УФСИН, напоминает RT. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России выросло до 438 человек, передает «Национальная служба новостей».

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