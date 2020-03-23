Список отраслей, где появятся свободные вакансии из-за коронавируса

Рабочих рук будет не хватать в строительстве Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На фоне закрытия границ из-за коронавируса Россия лишится сезонного притока иностранной рабочей силы. Из-за этого на рынке труда высвободятся новые рабочие места, рассказал URA.RU юрист по миграционным вопросам, доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Андрейцо.

Многие мигранты приезжают в Россию к лету с расчетом на сезонные заработки, пояснил собеседник агентства: «На лето многие приезжают — стройка более активно работает, дорожное строительство, благоустройство, сезонный труд на загородных объектах. Если закрытие границ надолго, то мы столкнемся с нехваткой рабочей силы в этих сферах. Могут не досчитаться рабочих и агрохолдинги, в особенности — растениеводство».

Свободные вакансии появятся и в такси, сообщил агентству эксперт по городскому транспорту Роберт Ян. «Сейчас есть дефицит водителей в сегменте „эконом“ и „комфорт“. В Москве большая часть водителей этого сегмента — мигранты. Половина из них весьма сознательно выехали из страны. Люди семейные и ответственные уехали», — отметил специалист.

Сергей Андрейцо напомнил, что во время кризиса 2014 года, когда рубль подешевел в два раза, также отмечался отток иностранцев. По его данным, тогда на несколько месяцев число трудовых мигрантов в России сократилось на 15-20%. При этом юрист прогнозирует, что в этот раз бизнес попытается решить проблему нехватки мигрантов совмещением позиций. По его мнению, на появившиеся вакансии массового притока россиян не произойдет, так как для столь серьезного изменения рынка труда требуется много времени.