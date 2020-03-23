Крупнейший налогоплательщик в Зауралье прекращает часть работ

«Далур» прекращает разведку уранового месторождения в период наводнения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из-за паводка в Курганской области прекращается разведка участка уранового месторождения. Речь идет о Звериноголовском районе, где компания «Далур», крупнейший налогоплательщик региона, ведет работы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уранового холдинга «Атомредметзолото» (АРМЗ), к которому относится «Далур».

«В связи с опасностью паводка в Звериноголовском районе в пойме реки Тобол приостановлены буровые геологоразведочные работы на территории Добровольного месторождения», — говорится в информации холдинга.

Буровые установки перемещены на безопасные участки. Скважины, пробуренные ранее на территории, которая может быть затоплена во время паводка, рекультивированы и затампонированы, добавили в пресс-службе АРМЗ.

В холдинге пояснили, что разведка ведется с целью определения объема урана. После компания сделает оценку — проводить противопаводковые мероприятия (например, строить дамбу) или отказаться от добычи металла в этой части месторождения. «В любом случае до 2030 года никакие работы там не начнутся», — уточнили в холдинге.

По открытым данным, уровень радиации в Звериноголовском районе на 23 марта составляет 0,08 мкЗв/ч — самый низкий показатель по региону. Максимум — в Куртамышском, Целинном районах — 0,11 мкЗв/ч.

Уровень воды в Тоболе в районе села Звериноголовское ниже среднегодового значения на эту дату на 6 см, он составляет 211 см.

Ранее в госкорпорации Росатом (в который входит АРМЗ) пообещали, что корпорация не будет заниматься проектами в Курганской области, если они будут небезопасными. Добыча урана в регионе ведется методом скважинного подземного выщелачивания. Против добычи урана в Звериноголовском районе выступают активисты движения «Антиуран. Курган», которые уверены, что добыча может нанести экологический ущерб жителям региона.