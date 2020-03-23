Курганские перевозчики сокращают число автобусных рейсов в Екатеринбург и Пермь

Перевозчики объясняют приостановку рейсов снижением спроса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за отсутствия пассажиров перевозчики приостановили три автобусных рейса из Кургана в Екатеринбург и Пермь. Информацию о том, что рейсы временно не будут ходить, URA.RU подтвердил Юрий Калинин — директор компании «АВ и АС», занимающейся обслуживанием пассажирских автоперевозок.

«Люди, наверное, проявляют бдительность и чуть меньше передвигаются. Поэтому перевозчики, видимо, не гоняют пустые автобусы», — прокомментировал ситуацию URA.RU Калинин. В Федеральном законе №220, которым руководствуются перевозчики, не прописан механизм приостановления рейсов. Директор компании добавил, что сообщение с регионами не прерывается.

Из-за малого интереса пассажиров перевозчики приостановили два рейса из Кургана в Екатеринбург и один в Пермь с остановкой в Екатеринбурге. Представитель одного из перевозчиков пока что не знает, когда эти рейсы вернутся. «Перевозки временно приостановили. Пассажиров нет. Отправить пустой автобус в рейс — это большие убытки», — объяснил он URA.RU.