В разговоре с некоторыми СМИ актриса не стала отрицать болезнь Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», 78-летняя польская актриса Барбара Брыльска борется с онкологией. По данным СМИ, медики обнаружили у актрисы рак языка. Однако сама Брыльска в беседе со СМИ дает противоречивую информацию.

«Не хочу говорить о болезни, ну зачем? Это не для газеты, это только мое», — сказала «Комсомольской правде» Барбара Брыльска. Свою болезнь актриса не стала скрывать и от портала «СтарХит», но говорить о ней также отказалась. «Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время», — цитирует портал Брыльску.

Однако в беседе со «Звездой» актриса опровергла сообщения СМИ о том, что борется с онкологическим заболеванием. «Нет. Какой рак? Какие слухи странные», — заявила Брыльска.

Сейчас актриса живет в Варшаве. По ее словам, она находится на карантине в связи с угрозой распространения коронавируса.