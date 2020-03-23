В Екатеринбурге первый торговый центр отказался от развлечений из-за коронавируса

В торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга начинают вводить ограничения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Торговый центр «Фан Фан» в Екатеринбурге решил остановить работу детской развлекательной зоны из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничения, как сообщили URA.RU в администрации ТРЦ, вводятся в соответствии с указом главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Пока это первый торговый центр, который выполнил требования.

«Это не наша инициатива. В связи с пришедшим указом от губернатора мы приостанавливаем деятельность детских развлечений: кинотеатра, зоопарка, парка „Футурамия“, песочницы и детской комнаты», — рассказали агентству в «Фан Фане». О закрытии других зон и отделов пока речи не идет. Оно будет возможно только в том случае, если Куйвашев выступит с еще одним распоряжением, заявили в администрации ТРЦ. Там уточнили, что окончательное решение о закрытии отделов будут принимать арендаторы, 23 марта детская зона еще работает.

Также в распоряжении URA.RU оказался скан письма министра агропромкомплекса и потребительского рынка Свердловской области Светланы Островской неизвестному руководителю ТРЦ (его фамилия и название центра замазаны). В нем говорится о необходимости остановить работу детских клубов и игровых комнат, а также кинотеатров и кальянных.

18 марта Евгений Куйвашев подписал указ о введении в Свердловской области режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Согласно решению губернатора, в местах массового скопления людей должны быть усилены меры дезинфекции. Помимо этого, как сообщал URA.RU источник, в торговых центрах Екатеринбурга могут ввести особые требования по допустимой численности посетителей в зависимости от количества квадратных метров.

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