На Урале соседи сообщают в органы о нарушителях режима самоизоляции по коронавирусу

Соседи сообщают о нарушителях режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Екатеринбуржцы стали проявлять бдительность и следить за соседями, которые не соблюдают карантин, введенный из-за коронавируса. О подозрительном поведении они сообщают в Роспотребнадзор.

«Соседи следят за соблюдением режима самоизоляции. Начали поступать от них сообщения о нарушениях. Информация будет передаваться участковым для принудительного помещения нарушителей в места обсервации», — сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Главный государственный санитарный врач в Свердловской области Дмитрий Козловских добавил, что на сегодня выявлен 1061 человек из числа контактеров с заболевшими. Это 21 член семьи, остальные — пассажиры самолетов, которыми летели заболевшие, соседи, проживающие с ними в одном подъезде. Все находятся под наблюдением. В Свердловской области официально коронавирус подтвержден у девяти людей.