Источник: новый глава ямальской полиции не задержится на своем посту

Полицию Ямала вместо назначенного главы Игоря Степанчука возглавит силовик из другого региона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Назначенный начальником УМВД по ЯНАО Игорь Степанчук не задержится на должности главы ямальской полиции. Такую версию URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Степанчук, скорее всего, останется заместителем начальника главка. Вероятность, что его назначат руководить УМВД по ЯНАО не слишком велика», — сообщил инсайдер.

По словам собеседника агентства, назначение будет связно с переводом на повышение руководителя из другого региона. Однако инсайдер затруднился уточнить, из какого именно.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО отказались комментировать данную ситуацию. В пресс-службе центрального аппарата МВД России попросили направить официальный запрос. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший начальник полиции Ямала Александр Удовенко получил повышение. Он, по словам источников агентства, перешел на работу в Центральный аппарат МВД России. На его место, в статусе врио, был назначен Игорь Степанчук. Он ранее занимал должность заместителя начальника регионального управления.