Югорская епархия на угрозу коронавируса ответит дополнительными молебнами

В югорских храмах может увеличиться количество молебнов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел объявил о готовности проводить в югорских храмах дополнительные молебны для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийской митрополии.

Митрополит Павел во время богослужения в нижневартовском храме в честь великомученика и целителя Пантелеимона сообщил прихожанам, что Великий пост омрачается угрозой коронавируса и борьбу с ним необходимо усилить молитвой. «Ибо это оружие от демонов, от всяческих болезней. На предстоящем во вторник [24 марта] заседании епархиального совета будет приниматься решение о введении дополнительных молебнов, даны соответствующие рекомендации по совершении молитвы по соглашению», — заявил митрополит.

В региональном оперативном штабе URA.RU сообщили, что во время епархиального совета будут рассматриваться и другие меры по профилактике борьбы с коронавирусом. Пока в православных храмах не введены ограничения, касающиеся численности прихожан во время богослужений.

Благочинный Сургута и Сургутского района Антоний Исаков в разговоре с журналистом агентства сообщил, что в церквях уже усилены меры безопасности. «Все протираются, все лестницы, поручни, перила, полы моются с хлоркой, причем несколько раз в день. На службы приходят меньше прихожан, чем обычно, но все-таки полностью от их проведения не отказываются. Нужно понимать, что для верующего человека литургия — это таинство. Каждое воскресенье — как малая Пасха», — пояснил Исаков.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за режима повышенной готовности в Югре запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 50 человек. Представители мусульманского духовенства ХМАО в этой ситуации перестали проводить пятничные намазы с участием прихожан.