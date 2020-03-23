В Свердловской области ввели новый запрет на массовые мероприятия

Под наблюдением в больницах находятся 152 человека, заявил Креков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области будут запрещены все массовые мероприятия — даже численностью менее 50 человек, заявил на брифинге вице-губернатор региона Павел Креков. Ограничение в 50 человек было установлено 12 марта указом главы региона Евгения Куйвашева.

Креков не уточнил, какие мероприятия относятся к массовым. В оперативном штабе по профилактике коронавируса сообщили, что ответят на запрос URA.RU позже.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале из-за коронавируса отменены мероприятия на всех концертных площадках, от проведения пятничной молитвы отказались местные мусульмане.