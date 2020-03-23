Неизвестные сообщили о минировании самолета, прилетевшего из Москвы в Тюмень

В Рощино досматривают самолет (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В тюменском аэропорту Рощино проводят досмотр рейса 1506 Москва — Тюмень авиакомпании «Аэрофлот» из-за сообщения неизвестных о минировании. Об этом URA.RU сообщил пассажир рейса.

«Я летел рейсом „Аэрофлота“ из Москвы в Тюмень. Примерно час назад нам сказали, что поступило сообщение о минировании нескольких самолетов и что нужно досмотреть борт. Стюарды проверили все отсеки, кресла, карманы кресел, под креслами. Мы маршрут не меняли», — рассказал URA.RU пассажир. Он также добавил, что после приземления самолет припарковали подальше от здания аэропорта — на стоянке. На данный момент идет досмотр пассажиров.

В аэропорту Рощино журналисту агентства сообщили, что все службы работают в штатном режиме. «У нас все спокойно», — отметил в пресс-службе аэропорта.

Подобные сообщения о минировании самолетов начали поступать в российские аэропорты с 3 марта. За это время были «заминированы» около 50 рейсов по всей стране, все сообщения оказались ложными.