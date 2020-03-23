Законопроект об отмене запрета на продажу алкоголя на АЗС уже три года обсуждают в Госдуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Возвращение алкоголя на прилавки магазинов при АЗС может помочь владельцам заправок компенсировать часть денежных потерь из-за карантина. Таким мнением с URA.RU поделился глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«Стоит вернуться к законопроекту об отмене запрета продаж алкоголя на АЗС. Он лежит уже три года в Госдуме. Есть магазины при АЗС, где есть все, что необходимо. Можно продавать там алкоголь, что даст возможность сократить число поездок и контакты между людьми. Это также может и компенсировать снижение объемов продаж», — заявил Аркуша в беседе с корреспондентом агентства. Он подчеркнул, что эти предложения союз уже направил на рассмотрение правительству Михаила Мишустина.

По его словам, снижение продаж бензина и дизельного топлива в условиях карантина неизбежно. Однако эксперт не согласился с предупреждениями Независимого топливного союза, что цены на топливо резко вырастут из-за снижения спроса. По его мнению, этого не может произойти в условиях падения оптовых цен на нефть на внутреннем рынке России. Вице-президент топливного союза Олег Ашихмин в беседе с URA.RU также отметил, что оснований для резкого скачка цен нет. «Объемы продаж упали, но цены на нефть не пошли наверх, чтобы поднимать стоимость бензина в рознице», — подчеркнул Ашихмин.

Чтобы снизить потери владельцев автозаправок, в топливном союзе также предлагают сократить комиссии, которые взимают банки при безналичной оплате топлива. «Почти 70 копеек (1,6-1,7%) с литра мы платим только за комиссию банковского эквивалента. Это несоизмеримо, это в восемь раз больше, чем стоимость инкассации и стоимость хранения топлива и доставки его на АЗС», — заключил Аркуша.

Ранее владельцы независимых АЗС предупредили правительство РФ о возможном росте цен на бензин во время пандемии коронавируса. Они попросили кабмин поддержать отрасль по производству, продаже и перевозке нефтепродуктов.