23 марта 2020

В Роспотребнадзоре назвали условие появления иммунитета к коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве с главами регионов УрФО по экологии. Екатеринбург, попова анна
Анна Попова подтвердила, что у переболевших коронавирусом вырабатывается иммунитет к болезниФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У людей, переболевших коронавирусом, вырабатывается иммунитет к инфекции. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках программы «Познер» на Первом канале.

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила руководитель ведомства. К такому выводу пришли в Роспотребнадзоре, узнав, что в крови переболевших вырабатывается иммуноглобулины M и G, которые не позволяют организму повторно заразиться китайской инфекцией.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, на данный момент в России выявлены 438 инфицированных.

Самые свежие новости — в специальном viber-канале «Коронавирус. Екатеринбург»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...