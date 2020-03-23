В Роспотребнадзоре назвали условие появления иммунитета к коронавирусу

Анна Попова подтвердила, что у переболевших коронавирусом вырабатывается иммунитет к болезни
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
У людей, переболевших коронавирусом, вырабатывается иммунитет к инфекции. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках программы «Познер» на Первом канале.
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила руководитель ведомства. К такому выводу пришли в Роспотребнадзоре, узнав, что в крови переболевших вырабатывается иммуноглобулины M и G, которые не позволяют организму повторно заразиться китайской инфекцией.
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, на данный момент в России выявлены 438 инфицированных.
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