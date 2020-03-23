В МОК заявили о переносе летней Олимпиады

Летнюю Олимпиаду, которая должна была состояться в Токио этим летом, вероятно, перенесут на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд.
Предствитель МОК в разговоре с USA Today признал, что Олимпийские игры, вероятно, пройдут в 2021 году. Паунд уточнил, что детали переноса должны быть проработаны в течение четырех недель.
«Решение о переносе Олимпиады уже принято на основании той информации, которая уже есть у МОК», — заявил представитель комитета. Паунд добавил, что уже точно можно сказать, что игры не начнутся 24 июля 2020, как было запланировано изначально. Чиновник уточнил, что переговоры о переносе мероприятия будут проходить поэтапно.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о возможном переносе Игр, передает RT. Окончательное решение по соревнованиям будет принято в течение месяца. Игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, во всем мире болезнью заразились более 364 тысяч человек.
Самые свежие новости — в специальном viber-канале «