23 марта 2020

В Совфеде пригрозили уголовной ответственностью за фейки о коронавирусе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Андрей Клишас предупредил о возможном введении уголовной ответственности за фейковые новости о коронавирусеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России могут ввести уголовную ответственность за фейковую информацию про коронавирус. Об этом сообщили председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственности», — приводит слова чиновника телеканал 360.

Клишас добавил, что с учетом ситуации с коронавирусом в России и мер, которые принимает государство для борьбы с распространением инфекции, растет и количество фейковых новостей по этой теме.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в России выявлены 438 инфицированных. В свою очередь, количество зараженных по всему миру превысило 372 тысячи человек.

Самые свежие новости — в специальном viber-канале «Коронавирус. Екатеринбург»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...