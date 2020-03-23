В Совфеде пригрозили уголовной ответственностью за фейки о коронавирусе

В России могут ввести уголовную ответственность за фейковую информацию про коронавирус. Об этом сообщили председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственности», — приводит слова чиновника телеканал 360.
Клишас добавил, что с учетом ситуации с коронавирусом в России и мер, которые принимает государство для борьбы с распространением инфекции, растет и количество фейковых новостей по этой теме.
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в России выявлены 438 инфицированных. В свою очередь, количество зараженных по всему миру превысило 372 тысячи человек.
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