23 марта 2020

Кадыров из-за коронавируса запретил в Чечне свадьбы и банкеты в ресторанах

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров заявил, что большинство кафе в Чечне закроют из-за коронавирусаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Чеченской республике наложили запрет на проведение массовых мероприятий в кафе и ресторанах. Об этом рассказал глава региона Рамзан Кадыров в Telegram.

Политик считает, что главной задачи власти сейчас является борьба с эпидемией коронавируса. В связи с этим в Чечне пошли на ряд ограничений.

«Нельзя проводить массовые мероприятия, в частности свадьбы, разные банкеты и прочие мероприятий. Большинство ресторанов и кафе будут закрыты для посетителей», — сообщил Кадыров. Политик добавил, что исключение сделано для ряда заведений, которые находятся в самых людных местах.

При этом глава Чечни уточнил, что в ресторанах будут работать службы доставки. «Я ответственно заявляю, что ни одна семья в Чеченской Республике не останется без продуктов питания», — заявил Кадыров. Политик добавил, что волонтеры каждый день развозят по домам продукты для нуждающихся семей и лиц преклонного возраста.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, на данный момент в России выявлены 438 инфицированных. По данным сайта, в Чечне зараженных нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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