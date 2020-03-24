Кадыров из-за коронавируса запретил в Чечне свадьбы и банкеты в ресторанах

В Чеченской республике наложили запрет на проведение массовых мероприятий в кафе и ресторанах. Об этом рассказал глава региона Рамзан Кадыров в Telegram.
Политик считает, что главной задачи власти сейчас является борьба с эпидемией коронавируса. В связи с этим в Чечне пошли на ряд ограничений.
«Нельзя проводить массовые мероприятия, в частности свадьбы, разные банкеты и прочие мероприятий. Большинство ресторанов и кафе будут закрыты для посетителей», — сообщил Кадыров. Политик добавил, что исключение сделано для ряда заведений, которые находятся в самых людных местах.
При этом глава Чечни уточнил, что в ресторанах будут работать службы доставки. «Я ответственно заявляю, что ни одна семья в Чеченской Республике не останется без продуктов питания», — заявил Кадыров. Политик добавил, что волонтеры каждый день развозят по домам продукты для нуждающихся семей и лиц преклонного возраста.
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, на данный момент в России выявлены 438 инфицированных. По данным сайта, в Чечне зараженных нет.
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