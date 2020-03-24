23 марта 2020

Глава МВФ предупредила о рецессии в мировой экономике. Ситуация хуже кризиса 2008 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, евро, экономика, деньги, валюта
В 2020 году рецессия в мировой экономике будет такой же плохой или даже хуже, чем во время кризиса 2008—2009 годовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет превосходить показатели финансового кризиса 2008 и 2009 годов. Такое заявление сделала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции, в которой принимали участие центробанки и минфины стран G20 (Большая двадцатка).

«Перспективы глобального роста: для 2020 года он отрицательный — рецессия по крайней мере такая же плохая, как во время глобального финансового кризиса или даже хуже», — цитирует главу МВФ газета «Коммерсант».

Георгиева добавила, что улучшения ситуации стоит ожидать в 2021 году. Однако, по ее мнению, положение будет зависеть от того, как быстро удастся остановить коронавирус.

Представитель Фонда добавила, что кризис, начавшийся из-за коронавируса, привел к тому, что инвесторы вывели с развивающихся рынков 83 миллиарда долларов, что является крупнейшим в истории зарегистрированным оттоком капитала.

Глава МВФ уточнила, что для борьбы с кризисом фонд готов выделить триллион долларов. При этом чиновник уточнила, что на данный момент за помощью к объединению обратились около 80 государств.

Ранее Институт международных финансов Вашингтона объявил о начале экономического кризиса в мире. Рецессия уже наблюдается в Америке, Японии и странах Европы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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