В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет превосходить показатели финансового кризиса 2008 и 2009 годов. Такое заявление сделала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции, в которой принимали участие центробанки и минфины стран G20 (Большая двадцатка).
«Перспективы глобального роста: для 2020 года он отрицательный — рецессия по крайней мере такая же плохая, как во время глобального финансового кризиса или даже хуже», — цитирует главу МВФ газета «
Георгиева добавила, что улучшения ситуации стоит ожидать в 2021 году. Однако, по ее мнению, положение будет зависеть от того, как быстро удастся остановить коронавирус.
Представитель Фонда добавила, что кризис, начавшийся из-за коронавируса, привел к тому, что инвесторы вывели с развивающихся рынков 83 миллиарда долларов, что является крупнейшим в истории зарегистрированным оттоком капитала.
Глава МВФ уточнила, что для борьбы с кризисом фонд готов выделить триллион долларов. При этом чиновник уточнила, что на данный момент за помощью к объединению обратились около 80 государств.
Ранее Институт международных финансов Вашингтона объявил о начале экономического кризиса в мире. Рецессия уже наблюдается в Америке, Японии и странах Европы.