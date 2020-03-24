23 марта 2020
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20 марта 2020

У двух новых челябинцев подозрение на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, эпидемия, здоровье, медицина, противотуберкулезный диспансер, карантин, медицинская маска, врач, больница
В Челябинске два новых случая подозрения на коронавирусФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У двух жителей Челябинска подозревают коронавирус. Один из них прилетел из Чехии, второй из Великобритании, сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Оба мужчины находятся на самоизоляции. Они позвонили на горячую линию. И теперь находятся под наблюдением медиков», — добавила чиновница.

В Челябинской области еще четыре человека, у которых подозревают коронавирус. Первые тесты дали положительный результат. Теперь уральские медики ждут подтверждения из новосибирского центра вирусологии и биотехники «Вектор».

Единственный подтвержденный диагноз коронавируса среди челябинцев пока у жителя Миасса, который прилетел из Испании. Вернувшись, он не счел нужным самоизолироваться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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