У двух новых челябинцев подозрение на коронавирус

У двух жителей Челябинска подозревают коронавирус. Один из них прилетел из Чехии, второй из Великобритании, сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«Оба мужчины находятся на самоизоляции. Они позвонили на горячую линию. И теперь находятся под наблюдением медиков», — добавила чиновница.
В Челябинской области еще четыре человека, у которых подозревают коронавирус. Первые тесты дали положительный результат. Теперь уральские медики ждут подтверждения из новосибирского центра вирусологии и биотехники «Вектор».
Единственный подтвержденный диагноз коронавируса среди челябинцев пока у жителя Миасса, который прилетел из Испании. Вернувшись, он не счел нужным самоизолироваться.
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