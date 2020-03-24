Как отразится на россиянах повышение ставок по ипотеке

Если бы цены на российскую нефть не упали, то банки снизили бы ставки по ипотеке, так как доходы населения бы росли в этом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Спрос на ипотеку со стороны россиян сократится, так как банки РФ начали поднимать ставки, а доходы населения будут сокращаться. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан.

«Повышение ставки равносильно повышению цены. Когда растет цена, падает спрос. Даже при условии того, что в экономике количество денег остается прежним. А с учетом того, что сейчас количество денег у населения будет сокращаться, спрос упадет еще сильнее», — объяснил экономист. Он отметил, что большинство займов по ипотеке идут с фиксированным процентом, то есть ставка по ним никак не изменится. Остальные займы с плавающими процентами привязаны к ключевой ставке. Однако, так как ставка не поменялась, проценты по ним тоже останутся прежними.

По словам Мовчана, будут меняться проценты на новые займы. Экономист уверен, что доходы населения будут падать, поэтому банки хотят обезопасить себя и повышают ставки по ипотеке. «Они поднимают ставки и таким образом снижают свои риски. Если бы не было нефтяного кризиса, то Банк России бы скорее всего бы снизил, потому что экономика требовала бы больше рублевых денег». Также Мовчан заявил, что, если бы цены на российскую нефть не упали, то банки снизили бы ставки по ипотеке, так как доходы населения бы росли в этом году.

При этом в ситуации кризиса и растущих ставок некоторые россияне смогут выиграть. «Те, кто взял кредит по цене доллара в 61 рубль, должны чувствовать себя достаточно хорошо, потому что у них разом обесценился кредит на 30%», — объяснил экономист.

Ранее стало известно, что несколько российских банков подняли ставки по ипотеке на фоне снижения курса рубля. Речь идет о банках Райффайзенбанк, Росбанк и «Открытие», передает «Национальная служба новостей».