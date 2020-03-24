Жениха зарезали на югорской свадьбе из-за разбитой посуды

Обвиняемый помещен в следственный изолятор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске конфликт на свадьбе, который закончился убийством жениха, разгорелся из-за разбитой посуды. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Само убийство в кафе произошло ночью. Гость в состоянии алкогольного опьянения начал бить посуду на кухне. Жених попытался его успокоить, но эти попытки ни к чему не привели. Мужчина где-то нашел нож и зарезал жениха», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО заявили, что не могут разглашать обстоятельства произошедшего в интересах следствия. «Обвиняемый арестован и раскаивается в содеянном», — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что убийство произошло 21 марта в Нижневартовске в кафе «Летучий голландец». Убийце предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ — «умышленное убийство».